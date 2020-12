Jordi González torna al Blanc-i-Verd amb el Barça B

Jordi González, un bordilenc il·lustre, una institució al Blanc-i-Verd, torna aquest vespre (19.30) al pavelló que l´ha vist créixer. Ho farà, per primera vegada, per enfrontar-se al «seu» Bordils en una nova jornada de la Divisió de Plata. Els efectes de la pandèmia, que obliguen a jugar el partit a porta tancada, segurament restaran emotivitat al retorn, però ningú amaga que serà un partit molt especial tant per al porter, com per als jugadors locals, després d´haver jugat 26 temporades amb l´equip del seu poble.

González no es va poder resistir l´estiu passat a l´oferta del Barça B. Juga amb el filial, però aquesta mateixa temporada ja ha debutat amb el primer equip a l´Asobal. Va ser fa algunes setmanes contra el Villa de Aranda, i també va tenir minuts contra el Cisne, a banda de viatjar a la pista del Kiel en un duel de Champions. Per al Bordils el duel d´avui és molt important, a les portes de jugar dimarts el derbi ajornat contra el Sarrià. «Son els líders i haurem de fer un molt bon partit. Tenim l´esperança de poder celebrar la primera victòria», deia Pau Campos, que recorda que a la primera volta els blaugranes van poder encarrilar el triomf gràcies a les aturades del seu exporter. El Sarrià, mentretant, rebrà el Lalín (19.00). «Sortirem a guanyar i a corregir les cosetes que hem fet malament els últims partits», detalla Salva Puig.