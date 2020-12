El Sarrià es retroba amb la victòria

El Sarrià ha guanyat al Lalín (35-32) en l'inici de la segona volta de la Divisió d'Honor Plata i trenca així una ratxa de tres derrotes consecutives abans d'encarar el derbi, dimarts a Bordils. El conjunt entrenat per Salva Puig ha arribat a dominat per 6 gols al conjunt gallec, en una bona posada en escena.Al descans l'equip gironí ja dominava per 17-13.

Els de Salva Puig han arribat a tenir un avantatge de 6 gols en l'equador de la segona meitat (24-18), però els gallecs han sabut remar per posar-se a un gol i deixar el partit obert fins al final (27-26). Tot i així, els sarrianencs han aprofirat el desgast físic dels rivals per escapar-se de nou i retrobar-se amb el triomf.