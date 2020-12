El Barça dimiteix a la Lliga regalant el 2-1 al Cadis

El Barça veu com la Lliga se li escapa i encara no s´ha acabat la primera volta. Quatre derrotes en 11 partits deixen els de Ronald Koeman en una situació molt delicada. Ahir davant el Cadis van patir una nova ensopegada, regalant de manera incomprensible el 2-1 amb una cadena d´errors. Al bàndol local van jugar els ex-Girona, Jairo Izquierro i Pedro Alcalá. El canari va ser titular, mentre que el central va entrar al minut 31 de partit substituint Marcos Mauro, lesionat. Tot just va ser el tercer partit de la temporada que Alcalá estava sobre el terreny de joc, i va sortir retratat en un gol en pròpia porteria (1-1). També va ser sobre la gespa del Ramón de Carranza Alberto Perera, exjugador del Llagostera i l´Olot.

Els locals es van avançar ben aviat, al minut set, després d´un córner botat per Álex Fernández. Va pentinar un jugador local i en l´intent de rebutjar la pilota, el canterà Mingueza gairebé es va marcar en pròpia porteria. Ter Stegen va estar atent, però ja no va poder fer res en el rebot que va caçar Álvaro Jiménez davant una defensa blaugrana poc contundent.

Després d´això va ser un atac constant del Barça, amb un Cadis ben replegat i que intentava sortir al contraatac quan podia amb un Jairo que va acabar molt desgastat físicament. No va ser fins a la segona meitat, però, quan va arribar l´empat. Al minut 57, una pilota filtrada a Jordi Alba va fer que el lateral de l´Hospitalet volgués fer una centrada que va tocar a Alcalá -qui l´any passat amb la samarreta del Girona ja es va fer un parell de gols en pròpia porteria- i es va enverinar perquè el porter local no hi pogués arribar.

Alba també va ser el protagonista 5 minuts més tard. El lateral va fer un servei de banda cap a la seva pròpia àrea i Lenglet la va espifiar no controlant la pilota, el que va provocar que Negredo s´emportés un rebot davant Ter Stegen i marqués amb la porteria buida (2-1), amb De Jong arribant tard i relliscant a l´eslàlom.

Després del segon gol dels d´Álvaro Cervera els de Koeman ja no van tornar a ser els mateixos que en els primers minuts de la represa. Busquets ho va intentar amb una passada dins l´àrea per l´entrada de Dest, tot i que el nord-americà no va estar fi de cara a porteria. També ho va provar Messi, al 84, després d´una jugada embolicada dins l´àrea, però el seu xut va ser massa centrat.

Sí que en els últims minuts va tornar aquella dinàmica de l´inici de la segona meitat, en què el Barça assetjava la porteria dels andalusos, sense xutar entre els tres pals, només una de Greizmann al 89. Mentre que el Cadis tornava a tancar-se al darrere i a buscar sentenciar al contraatac. Ho va estar a punt de fer Adekaye, que va xutar massa creuat davant Ter Stegen.

Messi també la va tenir al temps afegit amb una falta a la mitja lluna que es va topar amb la barrera. No va tenir sort el Barça amb les últimes centrades a la desesperada i al final es va consumar el desastre dels de Koeman davant un Cadis que aquesta temporada ha estat capaç de guanyar el Reial Madrid (0-1) i el Barça.