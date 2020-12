El GEiEG Uni ensenya les seves virtuts i suma una important victòria

Victòria molt important del GEiEG Uni en un partit molt complert i que deixa més tranquil·les les gironines en el debut de la base Aina Gallegos, que va aportar més rapidesa en les transicions i més control del partit en les fases complicades.

El matx va començar amb errors de tir per part dels dos conjunts, fins que les locals van començar a anotar amb facilitat. Tot i això, l´equip aragonès no va abaixar els braços i va competir en tot moment. La tònica del segon quart va ser la mateixa. Les noies dirigides per Joan Pau Torralba van saber portar en tot moment la direcció del joc i van realitzar un treball defensiu molt bo. A partir d´aquest moment el marcador i la distància van anar en augment fins a arribar al descans amb un resultat favorable de 38-22.

La segona part començava amb un equip visitant amb més intensitat que en els primers vint minuts. Aprofitant els nervis de les locals per aconseguir una nova victòria, es van anar acostant. Però la dinàmica positiva dels minuts inicials del GEiEG va provocar que el resultat sigués favorable a les locals al final del tercer quart (48-41). El cansament de les de visitants es podia verificar amb les pèrdues de pilotes i el GEiEG ho aporfitava amb les transicions per fer mal. Triomf final necessari per a les gironines, que sumen una nova victòria que permet abandonar l´última posició i respirar una setmana més.