Un gol de Sergio Cortés i un penal aturat per Marcos donen el triomf al Llagostera

El Llagostera ha superat el Barça B (1-0) per allargar el seu dolç moment de forma després d'haver guanyat dimecres la Copa Federació a Las Rozas. En un altre partit èpic, s'han eirigit com a protagonistes dos dels mateixos jugadors que van brillar per donar el títol al club d'Alsina i Tarragó. Per un cantó el migcampista vallesà Sergio Cortés, autor de l'1-0, que ha engaltat una volea perfecta a assistència de Genar en un xut de falta amb estratègia per superar Carevic i obrir el marcador. Era el minut 56.

Els gironins, amb el marcador a favor, han sabut mantenir a ratlla el rival. Però a cinc minuts del final, ha aparegut Marcos Pérez, que ja va aturar un penal contra els madrilenys entre setmana, per fer el mateix quan l'àrbitre ha decretat un altre xut des dels 11 metres per unes mans d'Aimar Moratalla que eren clamorosament fora de l'àrea. Les protestes del Llagostera no han servit per res, mentre la realització televisiva deixava constància que el penal era inexistent. El penal l'ha tirat Jandro i Marcos li ha endevinat la intenció i ha rebutjat la pilota, per deixar la victòria a Llagostera. Amb aquest marcador els homes d'Oriol Alsina tanquen una setmana perfecte i encadenen dues victòries a casa.