Golejada d’escàndol del Barça femení

El Barça femení no va tenir contemplacions per golejar el Santa Teresa extremeny per 9-0, en un partit en el qual a la mitja part ja s´havia arribat al 8-0 i en el qual l´atacant Jennifer Hermoso, autora de quatre gols, va convertir-se en la màxima golejadora de la història del club (125). Les blaugrana sumen la setena victòria consecutiva i són segones.