El Lloret empata a l’últim sospir contra el Calafell (4-4)

El Lloret d´hoquei va aconseguir ahir un empat a l´últim sospir contra el Calafell Tot l´Any (4-4) gràcies a un gol de Max Thiel, que li permet recuperar-se de la derrota de la setmana passada en el derbi davant el Garatge Plana Girona (3-2).

Els locals van encarregar-se d´obrir la llauna amb una diana d´Adrià Farré. Thiel va marcar el segon, però el Calafell va reaccionar deixant-se guiar per Sergi Torné per remuntar el partit. El jugador del Lloret va ser decisiu per aconseguir igualar el marcador fins a dues vegades amb tres gols.

D´aquesta manera, el Lloret se situa a l´11a posició de la classificació i la setmana vinent visitarà el Caldes.