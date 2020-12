Pere Puig: «L’Eurolliga ens ha reforçat com a equip i ha consolidat l’estil Julbe»

La bona imatge que ha transmès l´Spar Girona en la primera bombolla de l´Eurolliga disputada aquesta setmana a Fontajau pot ser un punt d´inflexió per al que resta de temporada. El director esportiu, Pere Puig, està convençut que més enllà de les dues victòries en tres partits que s´han aconseguit «ens hem reforçat com a equip i s´ha consolidat l´estil Julbe de jugar a molts punts, amb possessions curtes, que és un bàsquet atractiu per a l´espectador».

«Ha valgut la pena esportivament. L´equip ha pogut jugar a casa i s´ha evitat viatjar, però la llàstima és que no hi hagi pogut haver públic a Fontajau. Nosaltres vam decidir demanar la bombolla per oferir bàsquet del màxim nivell europeu a la nostra gent, però no ha pogut ser», reflexionava ahir Puig. El director esportiu de l´Uni admet que «un canvi d´entrenador i de metadologia fa trontollar una mica, encara que no ho vulguis, els esquemes de l´equip. Els canvis han de venir avalats per resultats, i hem pogut anar introduint els nous esquemes esgraonadament». Ara, tot i que a l´horitzó hi ha el partit de lliga contra l´Avenida de dissabte que ve a Salamanca, «toca gaudir i descansar del cap de setmana, i ja veurem com hi arribem. A més, abans, dilluns, tenim partit contra el Zamora a Fontajau».

Un dels dubtes per a aquest duel de demà és Sonja Vasic. «Ja fa bastants dies que està fent un esforç increïble per jugar. Va tornar de la selecció amb una sobrecàrrega i veurem com està, perquè no hem parat de jugar». Agraït a la predisposició de la jugadora sèrbia, Puig va afegir que «estem gaudint de la millor Vasic des que va arribar a Girona», tal com s´ha demostrat en els tres partits d´Eurolliga contra Riga, Ekaterinburg i Schio. Puig, tot i el 2-1 de balanç, creu que «guanyar les italianes era important en el terreny emocional, però al final ens ho acabarem jugant de nou amb elles, i de cara a l´average només són 4 punts a favor nostre».

De jugar a porta tancada, el director esportiu va dir que «les converses que hem tingut amb la Generalitat han servit per fer conscient la gent que decideix que Fontajau és tan segur com coses que s´han obert, tot i que entenc que el missatge de dur públic als pavellons podria haver sigut contradictori amb les crides a no anar de pont i de quedar-se a casa».