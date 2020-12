El Sarrià es retroba amb el triomf davant del Lalín en l’inici de la segona volta

El Sarrià va tornar a guanyar després de tres partits sense fer-ho, i ho va fer en el primer partit de la segona volta davant el Lalín (35-32). Va ser un partit on els homes entrenats per Salva Puig sempre van portar la iniciativa en el marcador, però un gol del visitant Lóson, en els últims segons de duel, va fer que els blaus no poguessin guanyar el gol average al conjunt gallec. En el primer partit de la temporada, el Lalín va guanyar també per tres gols (28-25).

Els sarrianencs volien treure´s l´espina de la setmana passada, quan van perdre davant l´Alacant (26-28) i ho van aconseguir sobretot gràcies a una gran efectivitat entre els tres pals, amb Roc Segarra, Guillem Lozono i Pere Arnau gairebé imparables. Potser no van fer el millor partit de la temporada a nivell defensiu, però Antonio Moreno va fer aturades importants perquè els locals poguessin ampliar l´avantatge en el marcador.

En els visitants, només Roberto Álvarez, amb diverses fuetades des de lluny, mantenia viva l´esperança dels gallecs. De fet, l´entrenador visitant, Pablo Cacheda, va fer jugar els tres porters per mirar de trobar algunes intervensions consecutives, però no li va funcionar aquesta estratègia.

El Sarrià, molt inspirat en atac, va anar obrint forat en el marcador en els compassos inicials (11-7) i va posar els gallecs contra les cordes. Al descans, els de Salva Puig dominaven per tres gols (17-14), però els moments màgics es van viure a l´inici de la represa quan, tot i veure´s molts minuts amb un jugador menys després de gairebé tres excluisions consecutives, els locals van augmentar la diferència fins als sis gols (24-18).

Tot i així, el Lalín no es va rendir i va fer una forta defensa i va trobar bones posicions de tir amb Álvarez, qui portava de bòlit la defensa sarrianenca. Els gallecs es van apropar a un gol (28-27), però en els instants finals van pagar el cost del desgast físic que els havia suposat arribar fins aquí. En això ho va aprofitar el Sarrià per fer l´estocada final i sentenciar el partit, per trencar la ratxa de tres derrotes seguides.