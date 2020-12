Cortés marca i Marcos atura un penal per allargar l’estat de gràcia

El Llagostera es va desfer del Barça B en un duel que es va decidir a la segona meitat amb un guió similar al partit contra el Las Rozas. A la segona meitat Sergio Cortés, amb una autèntica obra d´art, i Marcos Pérez, aturant un inexistent penal per mans d´Aimar fora de l´àrea a Jandro, a manca de 5 minuts per al final, van donar la victòria a un Llagostera que arrodoneix una setmana perfecta.

El títol de Copa Federació aconseguit dimecres havia d´impulsar els homes d´Oriol Alsina per rebre el filial del Barça. L´èxit contra el Las Rozas va ser sonat, i per això els visitants van rebre els llagosterencs homenatjant-los amb un passadís previ al xiulet inicial. Oriol Alsina va fer diversos canvis en l´11 inicial: jugadors com Genar, Pau Salvans o Aimar van sortir d´entrada. Qui repetia van ser Marcos Pérez i Sergio Cortés. S´ho mereixien per l´actuació contra el Las Rozas. Un per parar un penal amb el 0-0 i l´altre per anotar el gol del triomf al darrer segon. I ahir van emergir de nou.

El guió va ser semblant al de l´enfrontament contra els madrilenys. En un duel on els llagosterencs van deixar que els barcelonins fessin allò que tant els agrada, dominar la pilota, van tornar a ser un mur infranquejable contra un conjunt que té greus problemes per veure porteria. En estat de gràcia arribava ahir Sergio Cortés. El vallesà no nota el canvi de posició respecte a la temporada passada, quan ocupava les posicions d´extrem. Enguany es troba còmode al mig del camp. Tot passa per les seves botes. Ahir no va ser menys. El de Sant Cugat té un guant com a peu. És l´encarregat de servir tota la pilota aturada del seu equip juntament amb Gil Muntadas. De la bota esquerra del capità es va originar l´únic gol de la tarda d´ahir. Era el minut 61 quan l´esquerrà va servir una falta. El rebuig va anar a parar a Genar, que, en safata de plata, li va servir una assistència perfecta a Sergio Cortés. Potser el llagosterenc no es trobava a la millor posició per engaltar la pilota. Pot ser la millor opció era perllongar l´esfèrica per trobar la testa de Sascha. Va fer fàcil el més difícil. Sense que botés va engaltar la pilota que va tocar el porter i va topar el pal per obrir el marcador.

Al Barça B li tocava fer un pas endavant. Les ocasions s´esdevenien tot i que no s´apropaven a l´àrea de Marcos per amenaçar-lo. Fins que en el minut 85, Varón Aceitón va decretar penal per unes mans d´Aimar clarament produïdes fora de l´àrea. Gerra d´aigua freda. Els nervis es van apoderar dels locals menys per Marcos. Jandro, l´encarregat de xutar la pena màxima, el mirava, però el porter no es deixa intimidar. El barceloní va enviar la pilota al mateix costat que ho va fer el jugador del Las Rozas. Marcos, que és un dels porters més menuts de la categoria, es va fer gran. Es va llençar a la dreta per aturar el penal i allargar el moment dolç que travessa el Llagostera, en estat de gràcia.