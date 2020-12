Enèsima lesió de Dembélé, que es perdrà el partit davant la Juventus

L'extrem francès del Barça Ousmane Dembélé va patir una elongació als isquiotibials de la cuixa dreta durant el partit de dissabte a la nit contra el Cadis i és baixa per un període indeterminat, segons va informar ahir el club blaugrana.

Per aquest motiu, Dembélé, que aquesta temporada ha marcat 4 gols -un a Lliga i tres a Champions- i a Cadis va jugar a la segona part, serà baixa per al partit de demà contra la Juventus, en què el Barça es juga ser el primer del seu grup a la Lliga de Campions.

Dembélé, que ja no va participar a la sessió de recuperació d´ahir, s'afegeix a la llista de baixes del conjunt de Ronald Koeman. Gerard Piqué, Sergi Roberto i Ansu Fati en tenen per una llarga temporada, mentre que la situació de Samuel Umtiti encara és una incògnita.

Un Barça que sembla que fa un viatge al passat i torna al 2003 amb resultats indignes com el de dissabte a Cadis, president provisional amb gust pel càrrec, economia gelatinosa i unes eleccions a la cantonada.

La distorsió que arrossega la classificació a causa del cop de la pandèmia, amb el Barça amb un o dos partits menys que la majoria dels altres equips, agreuja el desastre blaugrana a la Lliga: setè després de 10 jornades disputades. Però el coronavirus no serveix d´excusa per justificar els 12 punts que ara mateix li treu l´Atlètic de Madrid, el líder de la competició, que ha disputat els mateixos partits que el conjunt de Ronald Koeman. I els partits pendents tampoc expliquen que aquesta sigui la pitjor arrencada de Lliga del Barça des que el vencedor d´un partit suma tres punts, canvi que va succeir en la temporada 1995-1996. Els de Koeman tan sols han aconseguit 14 punts després de 4 triomfs, 2 empats i 4 derrotes.

Ni el Barça de Joan Gaspart va oferir una marca tan penosa en el primer esprint de la temporada. En 10 jornades, el conjunt català ja ha patit les mateixes derrotes que en les Lligues 2017-2018 i 2018-2019 juntes. Llavors van ser una i tres, respectivament.

Amb Enric Reyna com a president interí després de la dimissió de Joan Gaspart el 2003, Radomir Antic, substitut d´un Louis Van Gaal destituït a meitat de curs, va entrenar un Barça decadent que va tenir com a objectiu la classificació per a la Copa de la UEFA.

Després d´una segona volta acceptable, finalment ho va aconseguir en l´última jornada, disputada ja el mes de juny, amb un Joan Laporta pletòric a la llotja després de guanyar les eleccions a la presidència. Així es va convertir en el quart màxim mandatari que va tenir el club aquella temporada. Entre Reyna i ell, Joan Manuel Trayter va presidir una comissió gestora.