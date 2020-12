Nou campionat d'Espanya per al Salt Gimnàstic Club

El Salt Gimnàstic Club va sumar 22 medalles en el seu retorn a la competició, i ho va fer en el Campionat d´Espanya de gimnàstica artística celebrat a Valladolid que l´equip gironí es va adjudicar per segon any consecutiu en la categoria sènior. Una cita en què el club no va portar tota l´expedició, i és que algunes famílies van desitjar no viatjar fins a terres castellanes per precaució a causa de la pandèmia. Així, només van competir les de categoria via olímpica, mentre que les base es van quedar a casa.

«Estem contentes de tornar a competir» declarava la preparadora Montse Hugas, i és que «amb tants confimants i problemes per entrenar per culpa de les restriccions no ha estat fàcil arribar fins aquí». I 22 medalles no són poc. Destaquen, sobretot, les primeres posicions per equip en via olímpica 9 -categoria júnior- i via olímpica 10 -sènior. Un equip completat amb Berta Álvarez, Jana Guardiola, Marina González i Laura Bechdejú. Aquesta última només va competir en paral·leles perquè surt d´una lesió al peu, tot i que Hugas espera que de cara a la pròxima setmana «pugui fer un parell d´aparells més a part de paral·leles» en la final de la Lliga Iberdrola.

Precisament, les saltenques defensen el títol de campiones de la Lliga Iberdrola que van aconseguir el juny de 2019. Una final que s´havia d´haver disputat el mes de juny passat i que es va haver d´ajornar. Ara, es farà d´una forma especial, no presencial, on els jutges valoraran els equips de forma telemàtica. Dijous, la federació grava les dues gimnastes saltenques que viuen a Madrid, mentre que dissabte gravaran a Salt les altres sis esportistes. Les gravacions acabaran diumenge, llavors els jutges valoraran i es farà un muntatge perquè el públic pugui veure el campionat a través d´internat. Tot i així, no se sap quan es donaran a conèixer els guanyadors. Serà el final d´un any marcat per la pandèmia. La competició es reprendrà el febrer de 2021.