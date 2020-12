Sergio Pérez suma la seva primera victòria a la Fórmula 1 al circuit de Sakhir

El mexicà Sergio Pérez (Racing Point) va guanyar la seva primera carrera a la Fórmula 1, en el Gran Premi de Sakhir, la penúltima prova de l´any. Davant l´absència del gran dominador de l´any, Lewis Hamilton, qui no va poder participar després de donar positiu per covid-19, el mexicà va aprofitar la seva oportunitat i va remuntar de la cinquena fins a la primera posició. De fet, el futur del mexicà a la Fórmula 1 penja d´un fil i aquesta victòria, després d´una gran carrera, pot significar la seva continuïtat. Sergio Pérez es va veure involucrat amb un accident a la sortida i va haver de passar per boxes, però amb un gran ritme a anar escalant posicions fins a guanyar la cursa. Per la seva banda, Carlos Sainz (McLaren) va acabar quart després de protagonitzar una gran sortida, escalant de la vuitena a la tercera posició, però finalment el madrileny va haver de conformar-se amb la quarta posició després d´una lluita amb Lance Stroll (Racing Point) per l´últim lloc del podi. En segona posició hi va acabar Esteban Ocon (Renault).

En canvi, mala cursa de Mercedes, que no van gestionar bé les entrades a boxs i, a més, van confondre els pneumàtics dels seus dos pilots. Valtteri Bottas va acabar vuitè i George Russell, que substituïa Hamilton, novè.