La visita del cuer es posa pel mig entre l'eufòria de l'Eurolliga i el duel a Salamanca

Jugar contra el Zamarat no és el mateix que fer-ho contra l´Ekaterinburg. Ni fa la mateixa il·lusió, ni desperta la mateixa intensitat competitiva entres les jugadores, però, en una lliga on Perfumerías Avenida sembla més fiable que mai i en què el València ja ha guanyat a Fontajau, l´Spar Girona no es pot permetre cap ensopegada inesperada. I encara menys contra el cuer a Fontajau. L´Uni rebrà aquesta tarda el Quesos el Pastor de Zamora (19.30), que, tot i que comptarà amb l´avantatge d´arribar molt més fresc físicament al partit, té una plantilla amb molta menys qualitat que la gironina i, a sobre, no podrà comptar amb la seva darrera incorporació: Vanessa Gidden.

La pivot jamaicana, campiona de Lliga amb l´Uni Girona el 2015, i la italiana Elisa Policari s´han incorporat aquesta setmana als cuers de la Lliga després de les sortides de la russa Valeria Berezhynska i de la romanesa Klaudia Perisa en un intent de canvi de rumb que, de moment avui a Girona, es quedarà a mig fer perquè Gidden no podrà jugar per temes burocràtics. Sense la seva nova pivot, els canvis del Zamora es redueixen a l´entrada de Policari. Una aler de prou bon nivell que, abans de marxar pels problemes econòmics del club, estava fent 12 punts per partit al Vigarano de la Sèria A italiana. La derrota en l´última jornada contra Bembibre (68-78), en un partit on dues jugadores que arriben tocades avui a Fontajau, Prezelj i Okonwo (16 i18 punts respectivament), van ser les millors de l´equip que entrena Fran García, és la millor prova que el Zamarat no és cuer de la Lliga de casualitat.

La victòria de divendres contra l´Schio va deixar l´Uni dins de la lluita per jugar els quarts de final de l´Eurolliga. Una fita que seria històrica per al club, i per al bàsquet femení català, però que de moment l´equip que ara entrena Alfred Julbe haurà d´aparcar fins al gener. Abans de la segona bombolla de la competició europea, l´Uni necessita centrar-se en la Lliga. Potser no tan pensant en el partit d´avui contra Zamarat, però, sí, per exemple, en la visita dissabte a Salamanca. Un moment clau en la Lliga que, això ja és segur, les gironines afrontaran amb la baixa de la sueca Frida Eldebrink i amb els dubtes de com s´haurà recuperat Sonja Vasic. L´aler sèrbia va jugar a un altíssim nivell en els tres partits europeus, però, físicament, Vasic va acabar molt al límit el duel contra l´Schio, que, tot i això, va acabar desequilibrant amb 4 dels seus 20 punts en el darrer minut. El més probable és que Vasic no jugui avui contra Zamarat perquè arribi, més o menys bé, al partit de dissabte contra un Perfumerías Avenida que també va deixar molt bones sensacions en la seva bombolla de l´Eurolliga a Istanbul (victòries contra Nadezhda i Dinamo de Kursk, en els seus dos únics partits perquè l´Izmit no va competir per un cas de coronavirus).