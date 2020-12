Un Bordils necessitat rep el Sarrià en el derbi més estrany de tots

Un derbi és un derbi. Sempre. Per més que la pandèmia sigui tossuda i vulgui servir-lo més descafeïnat que de costum, però un Bordils-Sarrià sempre reuneix aquells ingredients que no hi ha en d´altres partits. Sense públic a les graderies, un i altre equip es veuran les cares gairebé un any després de l´últim cop. L´espera no havia de ser tan llarga, però el coronavirus ha fet estralls i el parèntesi s´ha allargat més del compte. L´última temporada ja no es van poder enfrontar al Blanc-i-Verd. L´aturada de les competicions va ser determinant i va liquidar aquella part del calendari. I aquest curs, tot i estar programat per a la sisena jornada (a finals d´octubre), un cas positiu a l´equip local va ser el detonant per acabar ajornant el partit. Després de quadrar dates i fer certs malabarismes, sempre amb el vistiplau de la federació i totes les parts implicades, el Bordils-Sarrià es jugarà finalment aquesta tarda en un horari tan atípic com ho serà tot el que envoltarà el duel: 18.05.

La necessitat abraça, i força, els de Pau Campos. Ja han protagonitzat més d´una gesta aquests darrers anys a la Divisió d´Honor Plata per acabar atrapant la permanència, però l´esforç que necessiten aquest cop és titànic. No els ha ajudat gens ni mica un mal inici de temporada. Han compaginat espurnes de bon joc amb desconnexions inexplicables, la qual cosa els ha dut a encadenar derrotes. Són només dos punts i cap victòria, la qual cosa enfonsa el Bordils a l´última posició de la classificació. Perdre dissabte per la mínima amb el Barça B (30-31) va servir només per furgar la ferida. «Volíem la primera victòria i trobo que havíem fet mèrits suficients per aconseguir-la, per la qual cosa aquest resultat ens afecta en el tema anímic», explica Campos. No li queda més remei al tècnic i també als seus jugadors que passar pàgina i fer-ho el més ràpid possible. «Estem esperant el derbi des de la temporada passada, quan no el vam poder jugar a casa. Les condicions seran del tot diferents al que és habitual, en un ambient fred. Estem trobant moltíssim a faltar la nostra gent, que sempre ens dona un plus i ens ajuda en els moments de dubtes». Per a Campos, la injecció de moral i confiança que suposaria una victòria seria majúscula. «Serien dos punts que necessitem molt ara mateix i ens serviria com una empenta moral a la classificació». A diferència d´altres partits, sobretot quan toca viatjar, el Bordils no té cap baixa i tota la plantilla està disponible.

El Sarrià, per la seva banda, esperarà fins a l´últim moment per decidir la convocatòria. Respira un xic més l´equip de Salva Puig. L´ha empès, i de quina manera, la victòria de dissabte contra el Lalín a casa (35-32), que servia per trencar una inèrcia negativa que l´havia dut a enllaçar fins a tres desfetes. Són ja set punts els que suma en una classificació ben comprimida, en la qual només el Barça B i Novás semblen jugar a una altra cosa. Puig, però, no se´n fia ni un pèl. No les té totes i es presentarà al Blanc-i-Verd amb els cinc sentits ben alerta. «La situació classificatòria no importa gens ni mica, com vam poder veure l´any passat. Arribàvem millor que ells i tot i jugar a casa vam acabar perdent». La consigna és clara: «Tenim moltes ganes de fer un bon partit. És un derbi i això farà que sortim a guanyar. Tant de bo ens surti la millor actuació possible». Un cop s´acabi el duel, al Bordils encara li faltarà recuperar un altre partit, amb el Sant Martí Adrianenc.