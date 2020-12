El duel entre Leo Messi i Cristiano Ronaldo definirà el lideratge del grup

El Camp Nou reeditarà aquest vespre (21.00, Movistar Liga de Campeones) el duel entre Lionel Messi i Cristiano Ronaldo amb la primera plaça del Grup G en joc, que serà per al FC Barcelona si guanya o empata contra la Juventus, davant la qual a més té a favor el goal-average després del 0-2 aconseguit a Torí en el partit de la primera volta. «Volem i podem ser primers. És el nostre objectiu», deia ahir un Ronald Koeman que reconeixia que estava «emprenyat» per la manera com s´havia perdut a Cadis. «Som el Barça i no podem encaixar gols com alguns que hem vist».

Després de patir al Ramón de Carranza contra el Cadis l´enèsima ensopegada a la Lliga (2-1), el Barça buscarà refer-se a Europa, on porta aquesta temporada una trajectòria impol·luta de cinc victòries en altres tants partits. I és que la Lliga de Campions s´ha convertit en el bàlsam favorit d´un equip que, a la LaLliga Santander, està signant el pitjor inici de temporada dels últims 33 anys: a 12 punts del líder i ocupant la novena plaça, perquè els blaugranes tan sols han sumat 14 punts en els 10 partits disputats.

Amb el lideratge del grup en joc, Koeman aparcarà les rotacions en la màxima competició continental per treure el seu millor onze, en el qual no hi serà Dembélé, lesionat al camp del Cadis. També continuen sent baixa per lesió Piqué, Sergi Roberto, Umtiti i Ansu Fati, de manera que Koeman farà pocs canvis respecte a l´últim partit de Lliga, si de cas el retorn de Pedri.

Després de remuntar en els últims minuts i emportar-se el derbi de Torí (2-1), la Juventus visita el Camp Nou amb Cristiano Ronaldo al capdavant, després que el lusità es perdés el duel de la primera volta per coronavirus. Arriba amb fam al Camp Nou Cristiano, màxim golejador històric de la Lliga de Campions amb 132 gols. Messi i Cristiano s´han enfrontat en 35 ocasions, amb 16 victòries de Messi, 10 de Cristiano i nou empats. L´astre argentí ha marcat 22 gols en aquests enfrontaments pels 19 del portuguès.