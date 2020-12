El Logronyès està pendent dels tres porters

El Girona rebrà dijous la UD Logronyès a Montilivi (19.00) en un partit corresponent a la segona jornada i ajornat al seu dia perquè els gironins van disputar el play-off d'ascens. El rival dels de Francisco Rodríguez arribaran al partit en una dinàmica negativa de tres derrotes consecutives que arriba després d'haver encadenat sis victòries. L'entrenador del Logronyès, Sergio Rodríguez, va veure dissabte com, a més a més, perdia el porter Rubén Miño per lesió i el jove Víctor Pradas havia de debutar a Vallecas. Tot plegat fa que a l'espera de com evolucioni Miño, i els altres dos porters de l'equip, Yari Meikher i Roberto Santamaría, també lesionats, Rodríguez no tingui gens clar quin serà el porter a Montilivi. A més a més, el tècnic no podrà comptar amb el referent ofensiu Leo Ruiz, sancionat, ni amb el lateral Unai Medina, lesionat. El Logronyès va descansar ahir i avui torna a la feina.