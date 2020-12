Nou pas enrere d'un Olot que no aixeca cap

No hi ha manera. Si uns dies enrere es veia un bri de llum amb la victòria sobre el Barça B al Municipal, aquesta tarda l'Olot ha tornat a fer un pas en fals en les seves aspiracions per mantenir la categoria. L'equip de Raúl Garrido ha encaixat la quarta derrota en set partits. Aquest cop, al camp de L'Hospitalet, que ha encarrilar la victòria ben aviat i que no ha permès cap mena de reacció.

Salinas i Sehou Sarr han batut Batalla quan només s'havien disputat sis minuts, en un inici per oblidar que ha destapat les carències defensives d'un Olot que malgrat intentar-ho no s'ha refet. El 3-0, obra de Ripoll abans del quart d'hora de la segona meitat ha semblat deixar-ho tot vist per sentència, encara que ben aviat Barnils ha retallat distàncies just quan Garrido ha fet un triple canvi que ha semblat esperonar els seus.

Però ni així. Barnils ha acabat expulsat i no hi ha hagut manera de superar Aliaga, ni de posar-hi emoció amb un segon gol que ho hauria deixat tot obert al tram final. El 3-1 manté l'Olot al capdavall de la classificació tot esperant reaccionar ben aviat per no complicar encara més les coses.



CE L'HOSPITALET: Aliaga, Reina, Parera, Cristian Gómez (Àlex Felip, min. 16), Martí Soler, Ripoll (Diego, min. 87), Canario, Salinas (Carmona, min. 87), One, Sarr (Jorquera, min. 58) i Eudald.

UE OLOT: Batalla, Barnils, Aspar (Masó, min. 60), Blázquez, Eloi Amagat, Salinas (Baró, min. 60), Escoruela, Xumetra, Kilian (Chabboura, min. 60; Àlex Garcia, min. 91), Vivi (Pedro, min. 46) i Juan Delgado.

GOLS: 1-0, M. Salinas (min. 2); 2-0, Sehou Sarr (min. 6); 3-0, Ripoll (min. 53); 3-1, Barnils (min. 61).

ÀRBITRE: Andrés Fuentes Molina. Ha amonestat One (min. 11); Aspar (min. 14), Barnils (min. 33); Álvaro Salinas (min. 50). Ha expulsat Barnils (min. 80).