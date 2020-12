Font deixa Girona per tornar al Casademont Saragossa

La breu etapa d'Aleix Font al Bàsquet Girona ha escrit el seu punt i final. El Casademont Saragossa, club que el té en propietat, l'ha reclamat per reforçar una plantilla mermada per les lesions i d'aquesta manera s'ha donat per tancat l'acord de cessió de l'escorta català.

La baixa de Rodrigo San Miguel ha obligat el conjunt aragonès a moure fitxa i davant un mercat bastant petit i sense massa marge de maniobra ha optat per repescar el seu jugador. Font, de 22 anys, ha signat un promig de 10,1 punts per partit i una vintena de minuts en aquesta experiència a LEB Or de la mà del Bàsquet Girona.

"M'agradaria donar les gràcies a tothom. Des dels meus companys d'equip, entrenadors, treballadors, direcció i sobretot els aficionats. He passat uns mesos genials, m'he enamorat de la ciutat, el club i el projecte", ha declarar Font en un comunicat emès per l'entitat gironina.