El Reial Madrid derrota el Borussia i acaba com a primer del seu grup

Un doblet de Karim Benzema va premiar la millora del Reial Madrid en el seu millor partit de la temporada, amb una imatge imponent en un duel que va encarar com una final davant el Borussia Mönchengladbach, amb exhibició de Lucas Vázquez com a lateral i la parella Kroos-Modric en la direcció, que li va donar el primer lloc del grup després de l'empat a zero entre Inter i Xhaktar, que també va permetre que els alemanys passin a vuitens.

No era al Bernabéu. No hi havia opció d'exercir por escènica per l'absència de públic, però el Reial Madrid va recuperar la seva versió de les grans nits europees. El descrèdit de caure a la Lliga Europa o no superar per primera vegada la fase de grups hauria desencadenat un huracà. Tots van optar per ser positius i ho van demostrar amb actitud a la gespa.

A la primera part el missatge de l'equip que respon a les grans cites estava llançat amb dos cops de cap de Benzema el dia que es convertia en l'estranger amb més partits en la història de club. Disfressat de Santillana enviant a la xarxa centres mesurats de Lucas Vázquez, renascut, i Rodrygo, en la competició en la qual sempre brilla. El Reial Madrid sortia de la dificultat i, després de tot el viscut a la muntanya russa d'un grup de frenopàtic, tenia a la mà el primer lloc del grup.

El Borussia Mönchengladbach va ser inferior davant la màxima concentració del Reial Madrid. El tècnic francès va donar la titularitat a Vinicius i Rodrygo en una cita transcendental. Fa poc sense minuts tots dos pel seu rendiment. Com Lucas Vázquez, sense protagonisme en l'inici de curs, ara clau, i de lateral, en el seu desè partit consecutiu. Poques vegades ha brillat tant.

De la seva bota dreta amb un centre mesurat es va trencar el partit. La sortida amb intensitat va exhibir un Modric celestial amb la pilota. El cop de cap de Benzema posava tot de cara als nou minuts, però l'amenaça de les pèrdues arribava amb la velocitat de l'equip alemany, tot i que Plea va perdonar. El càstig a l'error el va executar Benzema, una altra vegada en una rematada amb el cap. Un Reial Madrid fi amb pilota, amb moviment a l'espai i qualitat en la possessió, va governar també a la represa, quan els pals van evitar la golejada.

Per part seva, l'Atlètic de Madrid va superar (0-2) el Salzburg i va treure el bitllet a vuitens de final, una final anticipada per a tots dos equips on es va imposar l'equip espanyol gràcies a un gol de Mario Hermoso al primer temps, que va ser suficient davant