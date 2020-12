Labuckiene es queda a Fontajau

La pivot Giedre Labuckiene va ser l´últim fitxatge de l´Spar Girona l´estiu passat. Una pivot letona de 30 anys i 192 centímetres que ja havia impressionat a la ciutat molt abans, el 2005, quan amb el Vilnius BS Haribo hi va venir a jugar un torneig internacional de base, la Cibertel Cup, i Pere Puig, que entrenava el Multiópticas Solà Ceset, se´n va anotar el nom. Labuckiene (abans Giedre Paugaite, ara adopta el nom de casada) ha ofert un bon rendiment i fruit d´això l´Uni ha optat per mantenir-la a la plantilla fins a final de temporada. Ahir vencia la clàusula per la qual la podien tallar. I no la van executar.

«Hem decidit, des de l´àrea esportiva, i d´acord amb l´entrenador, no executar aquesta clàusula pel seu bon rendiment. És ja segura la seva continuïtat fins a finals de temporada. Aquesta era l´única jugadora amb aquesta opció de tall. La nostra intenció és seguir amb aquest equip fins a final de temporada», destacava el director esportiu Pere Puig.

A l´Eurolliga la jugadora està fent una mitjana de 9,8 punts per partit i 11,3 de valoració en 18,8 minuts en pista. A la Lliga Femenina Endesa els seus números són 5,2 punts i 4,3 rebots en una mitjana de 15 minuts de joc.