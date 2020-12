El Lleida paga al Banyoles i el serial Sanku Jabbie arriba a la seva fi

El cas Sanku Jabbie ha arribat a la seva fi. El davanter saltenc, de 25 anys, ha deixat de pertànyer al Banyoles després que el conjunt gironí hagi arribat a un acord amb el Lleida pel traspàs del jugador. Sanku fins i tot ja ha disputat dos partits a Tercera amb el Vilafranca, filial dels de la Terra Ferma. L´entesa ha arribat després d´unes setmanes d´incertesa arran de la decisió unilateral del davanter d´anar-se´n del Banyoles, per qui havia fitxat aquest estiu procedent del Guíxols. Amb contracte fins al 2022, el club banyolí va reclamar una quantitat per alliberar el jugador al mateix temps que denunciava el cas a la Comissió d´Ètica de la FCF. Finalment i després de moltes peripècies, el Banyoles ha aconseguit que el Lleida pagui traspàs. «Han estat unes negociacions llargues i complicades, però al final hem arribat a un acord econòmic i ens hem entès. Hem cobrat el que vam demanar», explica el president banyolí, Pau Teixidor. Sense Sanku, el Banyoles regira el mercat de 1a Catalana per trobar un nou davanter.

D´altra banda, el club comunicava ahir que el partit que s´havia de disputar diumenge contra el Figueres ha quedat ajornat per la detecció d´un positiu per coronavirus a la plantilla banyolina.