El Mundial de pista coberta, ajornat de nou L’Avenida rebrà amb públic l’Spar Girona

Els campionats del Món d´Atletisme en pista coberta que havien de celebrar-se l´any que ve a la localitat xinesa de Nanjing han estat de nou ajornats, ara fins al 2023, per la «incertesa significativa» que existeix encara amb el coronavirus. Inicialment l´esdeveniment estava previst per al mes de març d´aquest any.

Després de dos partits sense públic (Saragossa i València), el Perfumerías Avenida podrà obrir de nou les portes del pavelló Würzburg a la seva afició dissabte per rebre l´Spar Girona. La normativa per combatre el virus s´ha suavitzat a Castella i Lleó i així els abonats de l´Avenida podran veure el gran clàssic.