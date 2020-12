Dura desfeta de l'Spar Girona en el clàssic contra el Perfumerías Avenida

L'Spar Girona ha encaixat una dolorosa derrota a Salamanca, contra l'etern rival, l'Avenida, en el clàssic de la Lliga Femenina Endesa (79-61). Les noies d'Alfred Julbe no han tingut cap opció i han anat a remolc de les locals des del primer quart. L'Uni ja perdia de 10 als cinc minuts de joc (14-4) després d'un triple de Katie Lou Samuelson (22 punts). Ella i la seva germana Karlie Anne, juntament amb Milic, han sigut un malson per a l'equip gironí, que ha naufragat durant els 40 minuts, acumulant pilotes perdudes, errades en el tir i mala presa de decisions.

Anar al descans perdent només de 8 (37-29) era una magnífica notícia per a l'Spar Girona, que havia fet una primera part molt fluixa. La represa, amb un bàsquet de Reisingerova que deixava l'Uni a 6 (37-31), donava lloc a l'esperança, però de seguida s'ha evaporat qualsevol intent de remuntada. Milic tornava a posar la diferència a 10 (41-31), i ja no hi ha hagut res a fer. Un triple de Vilaró a un minut del final d'aquest tercer parcial disparava la diferència a +19 (58-39).

El partit ha arribat sentenciat als darrers 10 minuts. Katie Lou Samuelson ha fet el 65-43 en ple festival local, i l'Uni ha seguit sense poder de reacció. Que el primer triple gironí no hagi arribat fins a 4:53 del final (Gray, 69-52), també explica força coses del partit. Al final l'Avenida ha guanyat 79-61 amb una cistella final de Gray sobre la botzina. La base nord-americana, amb 17 punts, ha sigut la millor anotadora de l'Uni, seguida per Reisingerova (15) i Elonu (10).