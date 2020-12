Messi, Cristiano i Lewandowski són els finalistes al premi The Best

Leo Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus) i Robert Lewandowski (Bayern) són els tres finalistes al premi The Best de la FIFA 2020, el guanyador del qual es coneixerà el pròxim dia 17. Neymar és un dels futbolistes que entrava entre els favorits i que, finalment, ha quedat fora del podi de finalistes.

En categoria femenina optaran al guardó Lucy Bronze (Olympique/City), Pernille Harder (Wolfsburg/Chelsea) i Wendie Renard (Olympique). La FIFA va confirmar que la cerimònia de lliurament dels premis The Best 2020 se celebrarà com un espectacle televisiu virtual, transmès des de la seva seu a Zuric i serà conduïda per l´exjugador Ruud Gullit i Reshmin Chowdhury.