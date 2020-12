El Canoe-Bàsquet Girona ajornat per segona vegada

El Canoe - Bàsquet Girona, corresponent a la vuitena jornada del Grup B de la LEB Or, s'ha vist obligat a suspendre per segona vegada en pocs dies. Ara, per un postiu per Covid-19 en el conjunt entrenat per Carles Marco.

El partit s'havia de jugar en un principi divendres a la tarda, però ja va ser ajornat. El club madrileny, que tampoc va disputar el seu partit de la setena jornada, va al·legar que l'equip encara no havia complert els 10 dies de confinament necessari en cas de detectar-se un positiu. Ara, però, és el conjunt gironí que ha confirmat un positiu per Covid-19 en la seva plantilla i el partit, que en un principi s'havia de jugar demà, ha tornat a ser ajornat. En els pròxim dies es determinarà una nova data pel partit.