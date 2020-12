Koeman demana «més agressivitat» en defensa per tallar la crisi del Barça

Després de la derrota davant el Cadis en Lliga (2-1) i de deixar-se la primera plaça del grup de la Lliga de Campions contra la Juventus (0-3), el Barça rep aquesta nit (21 h, Movistar LaLiga) el Llevant. «Últimament l'equip està irregular, però no ha tocat fons», explicava Ronald Koeman. Els valencians no volen convertir-se en un consol per als barcelonistes per fugir del purgatori en el qual s'ha convertit la competició domèstica i miraran d'aprofitar les seves urgències.

A l'equip blaugrana només li val sumar els tres punts davant el conjunt granota. No només per retallar distàncies respecte als equips del capdavant de la classificació, sinó també per respirar una mica més tranquils després de firmar el pitjor començament de Lliga dels últims 33 anys. I és que el Barça, en paraules del seu tècnic, ha «de defensar amb més agressivitat i estar més concentrats». El duel davant el Llevant, antepenúltim classificat amb 11 punts, tot just tres menys que el Barça, serà el primer dels quatre partits que l'equip català jugarà al Camp Nou abans que acabi l'any. Un duel que es presenta com una oportunitat per allunyar els dubtes d'uns jugadors que quan es veuen per darrere en el marcador els costa canviar el rumb dels partits.

A més, després de les últimes dues derrotes, s'ha insitit a Koeman en la possibilitat de canviar el 4-2-3-1 pel 4-3-3. «No és veritat que la plantilla vulgui canviar el sistema de joc», explicava el tècnic holandès després que aquesta setmana alguns mitjans de comunicació publiquessin que els jugadors no estaven a gust amb l'actual sistema. Koeman també va afegir que «si fos així jo hauria de saber-ho perquè els veig cada dia i parlo amb ells, i no m'han dit res sobre això».

Un Koeman que té poc per escollir sense els lesionats Ousmane Dembélé, Gerard Piqué, Ansu Fati i Sergi Roberto. Així, no és descartable que doni minuts a joves de la casa. De fet, ja ho deia Koeman que «fins que no arribi un nou president al gener estem treballant per millorar les coses i donar protagonisme a jugadors joves». Així, l'extrem Konrad de la Fuente, que ahir va entrenar amb el primer equip, o el migcampista Riqui Puig, un dels més destacats en la derrota davant la Juventus, podrien tenir minuts. Encara que el de Matadepera ho té complicat, i és que Koeman explicava que «si un jugador no té minuts, és per alguna cosa», fent referència al jove migcampista.

Tot i així, on hi ha més dubtes és a l'eix de la defensa, amb un Lenglet en hores baixes, Umtiti i Araújo que s'acaben de recuperar d'una lesió, i Óscar Mingueza, del filial, que tapa forats d'una planificació esportiva molt qüestionada davant dels mals resultats.