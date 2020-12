El Llagostera cau contra el líder

El Llagostera ha perdut 3-0 contra el Nàstic en el duel que ha aplegat l'equip màxim golejador amb el menys golejat. Tot i jugar a domicili, els blaugranes han tingut el domini inicial. No obstant les ocasions més perilloses han sigut obra dels locals. A la represa els homes d'Oriol Alsina han vist com es quedaven amb 10 per l'expulsió de Julen Monreal. La jugada ha marcat el devenir del partit ja que cinc minuts més tard els Nàstic ha vist porta per posar l'1-0. Amb inferioritat numèrica els visitants han provat sort però han vist que els locals han vist porta dos cops més per posar el 3-0 definitiu.