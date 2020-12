L’Uni perd la brúixola a Salamanca

Poc, o directament, res, va tenir a veure l´Spar Girona que va jugar ahir a Würtzburg amb aquell equip que la setmana passada havia demostrat caràcter guanyador i èpica en la bombolla de l´Eurolliga de Fontajau. El Riga no és el Perfumerías Avenida, hi estem d´acord, però l´Schio ja s´hi podria acostar una miqueta més. I contra les italianes l´equip d´Alfred Julbe es va sobreposar a tot, a l´absència d´Eldebrink, a les molèsties de Vasic, als 28 punts i 11 rebots de Gruda... A Salamanca, en canvi, l´equip va fer figa només de començar. No va sortir res bé. Als cinc minuts de partit ja es perdia de 10 (14-4), i haver aconseguit arribar al descans encara amb una mica de vida (37-29) només podia ser entès com un èxit després del festival de pilotes perdudes i desencert protagonitzat per l´Uni.

Que el primer triple de les gironines no arribés fins a cinc minuts mal comptats del final (Gray, 69-52), també explica, amb la fredor dels números, el per què del mal partit d´un Spar que va trobar a faltar Vasic (només 7 punts, tots a la segona part) i Laia Palau, carregada ja amb dues faltes al primer quart. Al final l´estadística de tirs de tres va ser un pobre 2/8, i de pilotes se´n van perdre 13. Pocs arguments per poder fer front a un Perfumerías Avenida que de la mà de Roberto Íñiguez va excel·lir. Són molt bones, i jugant a més amb la intensitat que hi van posar ahir, resulten un rival temible. Les germanes Samuelson (Katie Lou, 22 punts, i Karlie Anne, amb 11), des de l´exterior, en el joc interior, feien molt mal.

Mai hi va haver opcions de pensar en la victòria o en la remuntada. Ni quan a l´inici del tercer quart Reisingerova (15) posava l´Spar a només sis punts de l´Avenida (37-31) amb tota la segona part per davant. A les locals ni els van tremolar les cames. I l´Uni, en canvi, va desaprofitar el que podia haver estat el seu moment. En un tres-i-no res la diferència ja tornava a ser de 10 (41-31) després d´un bàsquet de Milic. Vilaró, a un minut del final del tercer parcial, situava de tres el 58-39. Eren els pitjors moments per a les gironines, que no trobaven arguments a pesar dels intents d´Alfred Julbe per canviar la dinàmica des de la banda.

L´Uni va entrar als últims 10 minuts sense haver fet encara cap triple. Precisament de tres Karlie Samuelson disparava la diferència fins els +22 (65-43), amb l´afició de Salamanca fregant-se els ulls. Tot estava dat i beneït. Per això quan Gray va encertar per primer cop des de 6,75 ja era massa tard. La base nord-americana, amb 17 punts, acabaria sent la màxima anotadora de l´Uni (17) i sobre la botzina, amb un bàsquet seu, va deixar la derrota per sota dels 20 (79-61).

La primera volta de la Lliga Endesa es va tancar, doncs, de la pitjor manera possible, i ja no tant pel resultat, sinó per les escasses prestacions que va oferir l´Uni en un dia d´aquells que apareix cada temporada marcat al calendari amb vermell. És la segona derrota del curs a la Lliga Femenina i deixa les gironines terceres, per darrere d´un Avenida que ho ha guanyat tot i d´un València que només ha perdut amb les castellanes. L´Uni, en canvi, ha caigut amb els dos primers classificats de manera prou clara. Té tota la segona volta per corregir-ho abans dels play-off. Julbe ara té per davant una setmana neta per oxigenar l´equip. El proper repte serà dissabte que ve a la pista de l´Estudiantes.

»

»

»

»