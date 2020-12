Un punt amb gust de derrota pel Bordils a Alacant

No ha pogut ser. El Bordils ho tenia tot de cara per sumar la primera victòria aquesta temporada a Divisió d'Honor Plata, però al final s'ha hagut de conformar amb l'empat a la pista de l'Alacant (29-29). I és que quan faltaven cinc minuts per jugar els blanc-i-verds dominaven per tres gols (25-28), però una exclusió final pels visitants i un llançament des dels 7 metres quan faltaven 10 segons transformat per Paco Llopis han deixat un gust amarg als de Pau Campos.

Com gairebé sempre, els blanc-i-verds han començat bé (1-4), però de mica en mica han vist com els locals els retallaven la distància fins a posar-se per davant en el marcador (10-8). Això sí, la primera part ha estat molt igualada i s'ha arribat al descans amb empat a 13.

Semblava que els alacantins posaven terra de per mig marxant dues vegades tres gols per sobre (20-17 i 23-20), però aquesta vegada el Bordils ha pogut reaccionar i amb empat a 25 ha fet un parcial de 0-3 (25-28) que ha estat determinant per encarar els últims cinc minuts de joc. El porter David Mach també ha estat determinant en els moments claus i, tot i que s'han vist amb un jugador menys en l'últim minut i l'Alacant s'ha posat a un. En l'última possessió el Bordils ha perdut la pilota, el contraatac local ha acabat amb un penal que ha transformat, quan faltaven 10 segons, Paco Llopis (29-29).