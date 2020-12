Clara derrota del Bisbal a la pista del Sant Antoni

Nova derrota, i tercera consecutiva, per al Sol Gironès Bisbal. Aquest cop a la pista del potent Sant Antoni d´Eivissa (84-59), que només va deixar somiar el conjunt entrenat per Cesc Senpau al final del segon període, quan un parcial de 2-19 va donar ales als bisbalencs (29-27). Unes ales que ja es va encarregar el conjunt local de tallar en el tercer període. Un parcial de 34-15 va acabar amb les esperances dels gironins.

Ja ho va dir Senpau al final del duel: «Ens agradaria haver competit millor als dos inicis del primer i tercer període». I és que just començar el conjunt local ja havia aconseguit un avantatge de 12 punts (15-3) en un principi no gaire encertat pels visitants, que al final dels primers deu minuts perdien per 15 punts (23-8). La reacció va arribar en els vuit últims minuts del segon quart. Amb el marcador de 27-8, els bisbalencs van fer un parcial de 2-19 que els va fer tornar a entrar dins el partit (29-27), tot i que un triple del local Duch va fer marxar els eivissencs amb 5 punts de marge al descans (32-27).

«Hem estat capaços mentalment de fer una primera remuntada, però ja no una segona», explicava Senpau. I això és el que va passar en el tercer període. En un tancar i obrir d´ulls els locals ja dominaven per 12 (39-27) i la diferència es va enfilar fins als 24 punts en arribar al final del tercer quart (66-42). El Bisbal ja no va poder fer res en l´últim quart (84-59).