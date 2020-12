Empat amb gust de derrota del Bordils a Alacant

Va estar a punt, però no va arribar. Es resisteix la victòria pel Bordils aquesta temporada a Divisió d'Honor Plata. Ahir, van fer mèrits per emportar-se els dos punts d'Alacant, però, finalment, es van haver de conformar amb l'empat (29-29). Els de Pau Campos havien fet el més complicat, capgirar un marcador advers de quatre dianes (24-20). De fet, semblava que ho tenien fet, guanyaven de tres quan faltaven 5 minuts per al final (25-28). Però la sort no somriu encara a un conjunt blanc-i-verd que encara no coneix el que és guanyar aquest curs i que ahir va marxar amb un gust agredolç de terres valencianes.

Com sempre, o gairebé sempre, el Bordils va començar bé, escapant-se en el marcador (1-4). Però com també sempre, o gairebé sempre, el rival va aconseguir retallar la diferència fins a posar-se per davant en el marcador (10-8). Això sí, la primera part va ser molt igualada i Pep Reixach -màxim golejador del partit amb 8 gols- tornava a posar per davant els visitants (12-13). Duel també a les porteries on Pepe Martin, per l'Alacant, i Adrià Batlle, pel Bordils, van fer que el partit arribés amb empat al descans (16-16).

No va tenir l'inici desitjat el conjunt de Pau Campos en el segon temps. Els alacantins, amb el fornellenc Dídac Villar, es van posar tres gols per sobre en dues ocasions (20-17 i 23-20). Diferències que el Bordils sabia eixugar, i Márquez tornava a posar els visitants, de nou, per davant (24-25). Els visitants creixien i s'escapaven a tres dianes quan faltaven 5 minuts (25-28 i 26-29). L'Alacant es posava a un (28-29) a poc per acabar i els visitants, potser amb la pressió de mantenir el resultat a favor, perdien la possessió. Això va acabar amb un penal quan faltaven 10 segons per al final. Paco Llopis el transformava i posava l'empat a 29 definitiu.