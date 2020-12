El GEiEG Uni cau a la pista del Casablanca després d'una mala primera meitat

Nova derrota del GEiEG Uni Girona, que va caure a la pista de l'Stadium Casablanca (70-59) en un partit on els 15 punts amb els quals el conjunt local va marxar al descans van ser suficients perquè, al final, la victòria es quedés a casa. Les aragoneses, amb 45 punts en els vint primers minuts, van estar molt encertades.

I això que l'inici del duel va ser d'allò més igualat, amb constants canvis en el marcador, i cap dels dos equips va aconseguir agafar un avantatge clar. Amb 16-14 s'entrava en els dos últims minuts del primer període, i va ser aquí quan les aragoneses van començar a decantar la balança cap al seu cantó (21-14). Aquesta diferència de 7 punts, ràpidament es va augmentar a 12 (26-14). Les gironines s'hi tornaven, no es volien rendir tan fàcilment (26-20) i sempre van plantar cara al conjunt rival. S'entrava en els últims dos minuts del segon període amb 7 punts de diferència per les locals (37-30), que van fer una embranzida abans del descans per agafar un màxim avantatge de 15 (45-30).

El conjunt dirigit per Joan Pau Torralba no es va donar mai per vençut, ni quan el partit estava d'allò més complicat. El 54-38 quan faltaven tres minuts per al final del tercer període no posava les coses fàcils a les gironines, que van seguir remant contra corrent i van deixar una bona imatge al pavelló Eduardo Lastrada de Saragossa.

Tot i que en cap moment van aconseguir reduir la diferència a menys de 10 punts, sí que van fer les coses bé perquè el marcador fos el menys inflat possible, i ho van aconseguir. Un altre bon parcial en l'últim quart va fer que les gironines marxessin de Saragossa 11 punts per sota (70-59).