Messi salva un Barça que pateix per superar el Llevant

Leo Messi va servir un triomf ?balsàmic al Barça contra el Llevant. Un premi a la insistència del ?conjunt blaugrana, que continua sense convèncer després de ?superar, i per la mínima, un rival que va lluitar fins al final per ?intentar sumar algun punt al Camp Nou. Com a mínim, el conjunt de Ronald Koeman va posar fi a dues derrotes consecutives. Era un partit decisiu i no va fallar, però el seu joc no va convèncer i va acabar patint per superar un equip que li va prendre la pilota després del gol de Messi i que en els últims minuts va arribar a posar la por al cos dels blaugranes.

L´argentí va salvar el Barça. Potser no està en el seu millor moment, però segueix sent decisiu. També en un Barcelona trist, sense confiança en el seu joc i amb alguns jugadors sent l´ombra del que haurien de ser. Va deixar entreveure Koeman a la prèvia que donaria entrada als joves i es va mostrar reticent a canviar de sistema. No va passar ni una cosa ni l´altra. Pedri, Konrad o Riqui Puig van ser suplents i en atac va jugar amb un 4-3-3.

Tot i els últims resultats, el Barça no va iniciar el duel amb ganes de reivindicar-se. El seu rival, en canvi, tenia les idees clares. Conscient que no podria discutir-li la possessió al seu adversari, els jugadors de Paco López sabien molt bé què fer en els pocs moments que van tenir la pilota. Per exemple, Ter Stegen va haver d´aparèixer per salvar el primer amb el genoll als primers minuts.

Discrets en atac posicional, el Barça ho intentava a batzegades. Així va arribar la primera clara. Una rosca de Braithwaite va topar amb la mà d´Aitor Fernández. Seria la primera de les quatre parades de mèrit del porter basc al primer temps. També va rebutjar un cop de cap de Griezmann a centre de Messi que Lenglet no va poder connectar a porta buida; va escopir una volea enverinada de Jordi Alba; i es va lluir amb un xut potent a boca de canó d´Antoine després de completar una jugada trenada de Messi.

Poc premi per a un Barcelona una mica desfigurat en el primer temps que es va ordenar en atac a la represa. Braithawaite fixar els centrals com a nou mentre que Messi, Coutinho i Griezmann se situaven per darrere.

El Barça pressionava a dalt amb més intensitat i el Llevant no sortia del seu propi camp. Malgrat ser més incisiu, li faltava ser efectiu en els últims metres. Griezmann, Messi i Coutinho ho provaven sense sort. Després d´intentar-ho una i altra vegada, i ja amb Pedri i Trincao a la gespa, el premi a la perseverança va arribar en el minut 76. Van lluitar per una pilota Griezmann i Braithawaite. L´esfèrica va caure a De Jong que, amb temps per pensar, va trobar en profunditat Messi. Aquest cop a l´argentí no va fallar i creuant la pilota amb l´esquerra per superar, a la fi, a Aitor.

El Llevant no havia dit l´última paraula. Li va prendre la possessió al Barça i va buscar el gol en l´últim quart d´hora. Morales va generar perill per la banda dreta i el seu rival demanava l´hora. Els visitants ho van intentar amb dos córners i van tenir una última ocasió amb un xut de Son que va parar Ter Stegen. El Barça respira, de moment, i se situa a nou punts de l´Atlètic de Madrid.