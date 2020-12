La Copa no es podrà veure per televisió

Finalment el partit de dijous (19.00) de Copa del Rei contra la Gimnástica Segoviana no es podrà veure en directe per televisió. La il·luminació de l´estadi de l´Albuera és insuficient per a una retransmissió televisiva de garanties i això ha fet que finalment TV3 hi hagi renunciat.