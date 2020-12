Un equip en transició que es retroba amb vells fantasmes

Després d'haver arribat a la final de la Lliga de Campions de la temporada passada, el sostre europeu de l'equip, el París Saint-Germain ha entrat en una fase de transició que el situa en una nebulosa difícil de desxifrar i ara li tocarà enfrontar-se contra els seus fantasmes blaugranes.

Els francesos, dirigits ara per la batuta de Neymar i amb l'aportació imprescindible de Kylian Mbappé, s'enfrontaran a un Barcelona que els ha eliminat en tres de les últimes set temporades, amb especial atenció a la remuntada de 2017. Aquell 6-1 aconseguit pels homes de Luis Enrique al Camp Nou en vuitens de final per superar el 4-0 del Parc dels Prínceps ha quedat com un traumatisme en la ment parisenca que els propietaris de Qatar s'obstinen a fer oblidar.

Abans, de manera molt més clara, el PSG havia caigut en quarts de final el 2013 i 2015 -any en què també es van enfrontar en fase de grups-, cosa que confereix als blaugranes la condició de bèstia negra.

Els francesos afronten aquesta nova eliminatòria amb un equip molt renovat, en què només l'argentí Ángel di María, el brasiler Marquinhos, l'italià Verratti i el francès Kurzawa es mantenen respecte als que van viure aquella dolorosa remuntada.

Més encara, Neymar, l'heroi d'aquella jornada gloriosa per al barcelonisme, està ara a les seves files i s'enfrontarà al seu amic Lionel Messi, que no està en el seu millor moment, com tot el Barça.

El brasiler s'ha convertit en l'autèntic motor del PSG, sobretot en les cites importants, artífex de la seva classificació per a la final de la passada temporada, en què van caure davant el totpoderós Bayern de Munic.

Més que Mbappé, que tot i que sustenta l'equip amb els seus gols, encara no ha aparegut en les grans cites, per exasperació d'una afició que ja l'ha vist superar la barrera dels 100 gols amb només 21 anys.