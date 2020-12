Neymar i el PSG, els obstacles del Barça als vuitens de final de la Champions

Emparellament vibrant pels vuitens de final de la Lliga de Campions. D'una banda, el Barça de Leo Messi, ben lluny de la seva millor versió, tant a la Lliga com a Europa. I de l'altra, el PSG de Neymar, flamant subcampió de la màxima competició continental. Un dels duels estrella d'aquesta eliminatòria, en què l'Atlètic de Madrid mesurarà les seves forces davant el Chelsea, el Sevilla s'enfrontarà al Borussia Dortmund i el Reial Madrid es veurà les cares amb l'Atalanta italià.

Podria haver sigut pitjor per al Barça, que va relliscar en l'últim partit de la fase de grups, perdent la condició de líder i tancant la classificació com a segon. Li hauria pogut tocar el Bayern, el seu botxí més recent, o el Liverpool, un altre dels equisp que l'ha batut aquestes darreres últimes temporades. Finalment serà el PSG. El campió, el Bayern alemany, defensarà el títol amb el Lazio italià. Per la seva banda, el Borussia Mönchengladbach jugarà amb el Manchester City, a banda del Leipzig-Liverpool i el Porto-Juventus.

Clucada d'ullet del sorteig per a Neymar, fent cas a unes paraules del brasiler, de fa pocs dies, quan va parlar del seu desig de voler tornar a jugar al costat de Messi. Ho faran, encara que de moment com a rivals i en una eliminatòria que es resoldrà al Parc dels Prínceps, a París. «Sabíem que ens podia tocar un equip fort. És difícil per a nosaltres i també per a ells, veig una eliminatòria al cinquanta per cent», valorava Koeman.

Neymar va sortir estirat al damunt d'una llitera després d'una dura entrada de Thiago Mendes en el partit que el seu equip perdia aquest cap de setmana davant del Lió (0-1). Tot i això, el seu retorn al Camp Nou no perilla i serà el moment clau d'una temporada fins ara irregular per a l'equip de Ronald Koeman. Vuitè a la lliga i fora de les places europees, ve de perdre amb claredat davant de la Juventus de Cristiano Ronaldo (0-3). El duel d'anada es disputarà el dimarts 16 de febrer, mentre que l'eliminatòria es resoldrà el 10 de març, a París.

L'exfutbolista suís Stéphane Chapuisat es va encarregar d'emparellar el Reial Madrid amb l'Atalanta. Al conjunt italià hi juga cedit pel Girona el colombià Johan Mojica. De moment, sense gaire protagonisme, amb 11 aparicions, però només 4 cops en l'onze titular dels de Gian Piero Gasperini. L'Atalanta ve de ser segon del seu grup, encara que va ser capaç de guanyar el Liverpool a Anfield per 0-5.