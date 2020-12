Dos gols de Benzema permeten a un fluix Madrid superar l’Athletic

Dos gols de Benzema en el darrer quart d´hora de partit van permetre al Reial Madrid superar un combatiu Athletic de Bilbao (3-1), que va plantar cara tot i jugar des del minut 12 amb un futbolista menys per l´expulsió de Raúl García. Els blancs van tornar a oferir la seva cara més fluixa, amb un joc espès i mancat de velocitat. Els visitants, que abans de l´expulsió van reclamar un penal i van tenir diverses ocasions de gol, sempre van creure en les seves possibilitats de puntuar.

Just abans que l´àrbitre decretés el final de la primera part, un col·locat xut de Kroos va posar els locals per davant en el marcador, però a la represa la diferència numèrica no es va notar. Contràriament, l´Athletic va dominar el joc i va aconseguir empatar amb un gol de Capa. Els darrers minuts van ser el moment de Benzema, que primer amb un cop de cap i després en el contraatac posterior a una gran ocasió dels visitants, va dictar sentència.