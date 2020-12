Amb la il·lusió com a millor arma

No serà ben bé com s'ho havien imaginat Oriol Alsina i Isabel Tarragó, les restriccions per la pandèmia obliguen a seguir allargant aquest succedani que és el futbol sense públic, però tot i això Llagostera es prepara per a la seva enèsima nit màgica. Vuit anys després de veure passar el València pel Municipal, avui (19.00) la Copa regala als blaugranes un duel contra l'Espanyol amb el morbo afegit que a la banqueta rival hi seurà Vicente Moreno. L'ara tècnic espanyolista mai ha guanyat al Municipal. Hi va perdre amb el Nàstic el 2014 l'ascens a Segona (3-1), i el 2018 quan hi va tornar amb el Mallorca, se'n va endur un empat sense gols (0-0), el mateix resultat que hi havia fet en la lliga regular la temporada que el Llagostera va pujar a Segona. A la categoria de plata, Moreno va empatar a Palamós amb el Nàstic (1-1) el curs 2015/16. Com deia ahir en la prèvia Oriol Alsina, «si en tota la Primera i Segona hi ha un entrenador que sap de què va jugar al nostre camp és Vicente Moreno». Altra cosa serà que els seus jugadors l'entenguin.

Vistos els precedents, i sobretot l'espina clavada per aquella explosiva final de promoció de 2014, no les té totes, el tècnic de l'Espanyol. «Conec bé el Llagostera, el seu tècnic sap treure molt rendiment als seus jugadors i haurem de competir al màxim per passar. El Llagostera té bons futbolistes de la categoria i, especialment en el seu camp, n'hi treu molt profit. T'ho pot fer passar molt malament, així que espero que no tinguin el seu dia», va reflexionar. La convocatòria no la facilitarà fins avui però és fàcil pensar que a les portes d'un partit clau de Lliga com el de l'Almeria diumenge, els blanc-i-blaus reservaran futbolistes.

Aquesta circumstància, però, no els fa més assequibles perquè segons Alsina «si ells juguen amb els suplents, estaran frescos, en canvi nosaltres que ja portem moltíssima càrrega, haurem de posar els mateixos de diumenge passat i el cap de setmana tenim el derbi amb l'Olot». Genar i Pau, dos futbolistes cedits per l'Espanyol, són baixa perquè no es poden enfrontar al seu club d'origen. Tampoc jugarà Lucas Viale, sancionat, però en principi sí que ho podrà fer el central Monreal, expulsat a Tarragona el cap de setmana passat, que complirà la sanció a la Lliga.

«Jugar en un camp petit com el nostre no els beneficia, però la gespa està en bon estat i la pilota corre i tenen tanta qualitat que s'adaptaran. A part, també tenen jugadors físics», va advertir també Oriol Alsina, que a pesar de tot està convençut que «competirem» davant d'un rival de categoria superior.

«El que ha passat ho ha vist tothom. Estic dolgut per haver perdut un sol partit que al final ha estat decisiu», es lamentava Moreno aquell 21 de juny de 2014 després de deixar escapar l'ascens amb el Nàstic al camp del Llagostera. Era tot just l'inici d'una carrera molt meritòria que acabaria amb ell al futbol professional. El 2015 va pujar a Segona amb els tarragonins i el 2018 ho va fer amb el Mallorca. Als balears els va dur en dos anys del pou de Segona B a Primera, però el curs passat no els va poder mantenir. Tot i que el Mallorca hi comptava aquest any a Segona, finalment l'oferta de l'Espanyol el va convèncer per canviar d'aires. De moment són segons, en llocs d'ascens directe, competint a ritme endimoniat amb el Mallorca, líder, i l'Almeria, tercer en discordia i proper rival a la Lliga. «Tenim posada tota l'atenció en el partit de Copa. Sabem que se li dona molta importància dins del club i no podem donar l'esquena a aquest sentiment. Volem passar, encara que sabem la dificultat que tindrem», va assenyalar ahir en la prèvia.

La festa no serà completa. Hi faltarà l'afició. El Llagostera perd l'oportunitat de fer una bona taquilla i de posar encara més dificultats a l'Espanyol. «No s'entén que puguis anar al cine o a l'església i que, en canvi, no ho puguis fer a un camp de futbol, a l'aire lliure, amb total seguretat», es lamentava ahir Alsina, tot i això convençut que poden tornar a fer història.