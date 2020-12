El Llagostera força la pròrroga amb 10 però acaba eliminat per l'Espanyol (0-1)

Un gol de cap Puado només de començar la pròrroga en una de les poques jugades corals en què l'Espanyol ha pogut superar la defensa local ha acabat amb la resistència d'un Llagostera que, tot i jugar amb 10 els últims 25 minuts per una nova expulsió de Monreal, ha arribat a forçar el temps extra. L'escenari hauria pogut ser molt diferent si a la primera part Sergio Cortés no hagués fallat un penal de Pol Lozano a Pere Martínez. L'autor del gol de la victòria a la Copa Federació ha xutat massa fluix i Oier li ha endevinat la intenció. Tal i com ha anat el partit, haver-se pogut avançar hauria sigut or per als gironins.

L'Espanyol, segurament perquè com deia Alsina en la prèvia, té l'entrenador de Primera o Segona (Vicente Moreno) que més bé sap què vol dir jugar al Municipal, ha saltat al camp amb la lliçó apresa i l'actitut necessària per combatre l'ímpetu local. S'ha vist una primera part prou distreta, amb ocasions per als dos equips, la més clara, un penal fallat per Sergio Cortés al minut 25 després d'una innocent falta de Pol Lozano a Pere. L'heroi de la final de la Copa Federació, i de la victòria contra el Barça B, aquesta vegada, ha xutat la pena màxima massa fluixa i Oier li ha endeveninat la intenció. Dos jugadors han centrat bàsicament tot el perill espanyolista: Embarba, amb un parell de xuts des de fora l'àrea molt perillosos, ben resolts per Marcos, i Fran Mérida, que també ha buscat sorprendre el porter del Llagostera des de la distància.

A la segona part el Llagostera hauria pogut avançar-se només començar amb un gran xut de David Garcia que va fregar el pal dret d'Oier. Però l'expulsió de Monreal amb vermella directa per una falta al mig del camp a Wu Lei, tallant una contra del davanter, ha condicionat molt els d'Oriol Alsina. Amb un home més i l'entrada de Nico l'Espanyol ha tingut més arribades i un parell d'ocasions del migcampista. Un cop de cap ha marxat fora i l'altre, un potent xut, l'ha rebutjat Marcos a corner.

El partit ha arribat allà on segurament cap dels dos equips volia: la pròrroga. Amb 30 minuts més de desgast per davant, l'Espanyol ha resolt aviat: una centrada de Miguelón per la dreta l'ha rematat al segon pal de cap Puado que, picant la pilota a terra, ha batut Marcos. Amb el 0-1, i jugant amb 10, el Llagostera ja només podia apel·lar a l'heroica. Els blaugranes no s'han rendit, com és habitual en l'equip d'Oriol Alsina, però els minuts han anat passant i el marcador no s'ha pogut moure. El Llagostera quedava eliminat amb el cap ben alt. Ja es poden centrar en el derbi de diumenge contra l'Olot.

Llagostera: Marcos; Pere, Monreal, Diego, Aleix Roig (Dieste, min. 70); David Garcia, Sergio Cortes, Gil Muntadas (Èric Jiménez, min. 91); Sascha, Duba (Aimar, min. 67) i Guiu (Manchón, min. 80);

Espanyol: Oier; Miguelon, Calero, Pujol, Didac (Pedrosa, min. 91); Fran Mérida, Pol Lozano (Keidi Bare, min. 76), Jofre Carreras (Nico, min. 66), Matias Vargas, Embarba (Puado, min. 46); Wu Lei (Max Svensson, min. 76);

Gol: 0-1, min. 93, Puado;

Àrbitre: Trujillo Suárez (Comitè de Tenerife). Ha amonestat el visitant Dídac i el local Pere Martínez. Ha expulsat amb vermella directa el local Monreal (min. 65).