El Circ de Nadal desterra l'Uni i el Bàsquet Girona de nou al pavelló de Palau

La celebració un any més del tradicional Circ de Nadal a Fontajau obligarà l'Spar Girona i el Bàsquet Girona a un desterrament forçós al pavelló de Palau a partir de dilluns que ve. Això implicarà que tots els entrenaments que puguin fer aquests dos equips durant les festes seran en aquesta instal·lació, i fins i tot també un partit, l'Uni-IDK, programat per dimarts que ve al vespre (19.30) i, com és preceptiu, a porta tancada. No serà res nou, ni per a l'equip femení ni per al masculí, traslladar el seu centre d'operacions a Palau, perquè ja ha sigut un fenomen habitual quan pel motiu que sigui Fontajau no s'ha pogut utilitzar. El cas més recent, la inundació pel temporal Gloria que va malmetre el pavelló a finals de gener passat i que, durant tres setmanes, va obligar a dur el dia a dia de la Lliga Femenina i de l'aleshores equip de LEB Plata a l'antiga instal·lació.

L'espectacle del Circ de Nadal està programat entre els dies 25 i 29 de desembre, però la complexitat del muntatge necessita uns quants dies tant per davant com per darrere, per muntar i desmuntar. En aquest sentit s'ha de treure el parquet i, posteriorment, adaptar Fontajau a les necessitats del xou, que aquesta temporada porta per títol Adrenalina. Per això a partir de dilluns els dos equips de bàsquet ja hauran de treballar a Palau. L'Uni serà l'únic que ho farà, per preparar el partit de Lliga Femenina de l'endemà contra l'IDK Guipúscoa. El Bàsquet Girona, actualment confinat pels casos de positiu que s'han detectat a la plantilla, no pot tornar a l'activitat fins al dia 22. Ho farà també a Palau, pendent de reprogramar els tres partits que tindrà pendents (Canoe, Lleida i Alacant) per culpa del virus. El Girona descansa el cap de setmana del 26-27 de desembre, però l'Uni té partit a Gernika (27, 18.00).

Les actuacions del Circ de Nadal s'acabaran el dia 29, però després es necessiten alguns dies per desmuntar la infraestructura i tornar a col·locar el parquet. En principi, però, tot apunta que tant l'Uni com el Bàsquet Girona podran tornar a Fontajau el 3 de gener. Aquell diumenge hi haurà doble sessió de bàsquet a la ciutat, tot i que serà a porta tancada. Com que uns canvis en el calendari de l'Uni van fer que hi hagués algunes coincidències, els dos clubs van acordar que en aquesta jornada sigui l'equip masculí el que jugui al matí, i que el femení ho faci a la tarda. D'aquesta manera, el Bàsquet Girona rebrà el Palma al migdia, en un horari encara per concretar, mentre que l'Spar disputarà el seu duel amb el Gran Canària al mateix escenari a partir de les 18 h. Mentre el Circ de Nadal haurà pogut tenir públic, com a espectacle cultural, els partits s'han de continuar jugant sense públic en funció de les directrius marcades pel Procicat.