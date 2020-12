El club aposta per donar una empenta als comerços locals

Acció a la gespa i també més enllà, la d'un Girona que també mira fora del terreny de joc i ho fa cap a la ciutat. El club anunciava ahir que iniciarà una nova campanya que tindrà com a objectiu el suport als comerços locals. Un sector que, sobretot ara en èpoques de pandèmia, ha rebut i està rebent més. I com? Donant-los visibilitat aprofitant l'enorme capacitat de comunicació d'una entitat que fa anys ja que s'ha instal·lat al futbol professional, amb tot el que això comporta. «El club sempre ha estat vinculat al territori amb iniciatives socials, culturals o econòmiques i creiem que aquest és un moment immillorable per enfortir aquest vincle encara més», es podia llegir en un comunicat on s'explicava també que habilitarà un apartat a la seva pàgina web, on les botigues i comerciants es podran dirigir per sol·licitar que se'n potenciï la difusió. I no només això, si ho desitgen també podran oferir alguna promoció, obsequi o preu especial a tots aquells clients que presentin el carnet de soci . S'afanyava a afegir el club que aquest, però, no serà un requisit indispensable.

Copejat, i de quina manera, arran dels efectes de la pandèmia del coronavirus, el Girona el que vol és potenciar la visibilitat del comerç no només de la ciutat, sinó també de la província. No és pas un sector minoritari, sinó que hi treballa un grapat de gent i ofereix un servei més proper que arriba als pobles i ciutats. Tots aquests comerços, si així ho volen, tindran al seu abast la possibilitat de tenir un espai gràcies al Girona. Promoció i també ofertes de productes i serveis a tots aquells socis blanc-i-vermells en són un clar avantatge.

Això no és tot. El club vol anar més enllà i de manera periòdica, l'entitat farà una tria entre tots els comerços que s'hagin adherit a aquesta iniciativa i enviarà un correu electrònic als gairebé deu mil socis que hi ha actualment a la base de dades, tot potenciant aquests comerços per donar-los visibilitat. D'aquesta manera, arribaran a més gent.

Des d'ahir mateix, a la pàgina web del Girona ja s'hi pot trobar el formulari pertinent, on es demanen una sèrie de dades, així com també una breu descripció de l'oferta per als socis. En aquest cas, de manera opcional.