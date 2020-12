«El futbol m'ha demostrat que no entén de sentiments»

Exporter del Llagostera i del Girona. Amb 37 anys acabats de fer, René ultima la burocràcia a Romania per tornar a casa. L'experiència al Dinamo de Bucarest no ha sigut bona pels impagaments i el seu futur passa per trobar un nou equip a la Lliga Smartbank per acabar-hi la temporada a partir del mercat d'hivern.

«En nuestra casa sí, en nuestra casa sí». Aquest càntic va fer fortuna en l'òrbita del Girona FC des del dia que René Román (El Bosque, Cadis, 1983), micròfon en mà, la pronunciés a Montilivi després de l'empat contra el Saragossa que valia un ascens a Primera i l'endemà fes el mateix enfilat a l'escenari de La Copa, en una celebració de bandera. Un any només va defensar, el gadità, la porteria de Montilivi, combinant-se la titularitat amb Bounou, ara al Sevilla. El record que guarda l'afició blanc-i-vermella d'ell és excel·lent, la mateixa sensació que va deixar al Llagostera, on havia jugat els dos anys de Segona A. L'Almeria, veient que no seguia sota les ordres de Pablo Machin a Primera, el va pescar i el va fer capità; però d'ençà l'arribada del xeic Turki Al-Sheikh les coses van canviar. Suplència, cessió a la Ponferradina i rescissió de contracte amb els andalusos per firmar, enguany, amb el Dinamo de Bucarest. A Romania creia que trobaria el paradís futbolístic però tres mesos després ha hagut d'abandonar l'equip de la capital romanesa per impagaments.