«Tenerife és el més important, però és clar que volem passar»

Francisco Rodríguez va valorar el duel d'aquesta tarda al camp de la Gimnástica Segoviana.

«És un partit de Copa i com és lògic utilitzarem els jugadors que menys participen a la Lliga. No crec que sigui una oportunitat per a ells perquè també han jugat molts minuts i han sigut importants. Però en les últimes jornades no han tingut tantes oportunitats i els tocarà jugar. No em demostraran res, ja els conec. I respecte els nanos del filial, alguns d'ells ja han debutat i fins i tot han sigut titulars a Segona. Els tocarà ajudar l'equip per superar un rival complicat i difícil».

«És un partit diferent, es tracta d'una eliminatòria que no té res a veure amb el que ens hem trobat fins ara. El rival duu nou victòries consecutives en nou partits. És un equip molt ben treballat que ens posarà les coses ben difícils. Com li passa a qualsevol equip de Segona en una eliminatòria així. Haurem de posar tot de la nostra part per superar-la».

«Els he demanat que siguin competitius. Alguns d'ells tenen possibilitats de jugar a Tenerife i estic segur que alguns ho faran. Ningú m'ha de demostrar res, com he dit abans. És un partit que encarem amb molt de respecte i humilitat contra un molt bon rival. Els que venim de baix sabem que és molt important anar passant rondes i això és el que els exigiré als jugadors».

«Soc molt sincer i no enganyo a ningú. Jo he de pensar en el partit de Tenerife, perquè anem molt justos. L'Enric (Franquesa) és ara mateix l'únic lateral esquerre que tenim. El que he de fer és equilibrar l'onze en funció del jugador que poden participar».

«He de pensar en el proper dilluns, perquè és el partit més important. Si hagués de decidir, marxaria allà directament. Però la Copa és una competició que a tothom li agrada jugar. Treuré el millor onze i tindré els millors canvis. Per això viatja molta gent del primer equip. El que volem és passar, tot i ser realistes perquè el partit més important, perquè ho requereix el moment, és el Tenerife. Volem avançar per respecte a la competició i també al rival que tindrem al davant».

«Segueixo també el futbol semiprofessional. El viatge és una mica incòmode, perquè acabem la Lliga abans de les vacances a Tenerife, però ho hem assumit. Li tenim molt de respecte al rival. L'he vist en video, és un equip ben treballat. Té 27 punts de 27 possibles i això diu molt a favor de com està fent les coses».

«Soc sincer. M'agradaria posar-ne més perquè tots estan preparats. Hi ha jugadors del filial que tenen condicions per arribar algun dia a ser del primer equip. Però la competició ens marca unes regles i han de jugar set del primer equip. No ens pot agafar això en fora de joc. Joves com Terrats o Ibra Kébé, són futbolistes que ja han tingut minuts a la Segona Divisió A».