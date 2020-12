Una vaga del personal de Mediapro amenaça la difusió dels partits a França

El personal de producció de Mediapro a França va anunciar ahir una vaga a partir d´avui, cosa que posa en risc la difusió de les properes jornades de la lliga del país, després que el grup presidit per Jaume Roures anunciés la ruptura del contracte amb la Lliga de Futbol Professional (LFP).

El comitè d´empresa del grup, que engloba les activitats de producció, no les de periodisme, va indicar que la crida a la vaga es va fer efectiva davant la negativa de Jaume Roures a aclarir el futur de l´empresa. En un comunicat, van indicar que van demanar «que vingués Roures el més aviat possible per explicar en persona els seus projectes per al futur de l´empresa i dels treballadors».

«En no mostrar la seva voluntat d´acudir-hi, cridem el personal a posar-se en vaga a partir d´aquest dijous al matí», van afegir. Per ara la crida inclou només la filial de producció, que dona feina a un centenar de persones, i no la que reuneix els periodistes de la cadena Telefoot, creada per Mediapro per difondre el futbol francès i el tancament de la qual s´espera en les pròximes setmanes.

Però sense càmeres, realitzadors i la resta de personal de producció, la difusió de la jornada del pròxim cap de setmana no seria possible. Caldrà esperar a conèixer el seguiment que la crida a la vaga reuneix entre el personal d´una empresa creada a França fa anys i que ha prestat serveis de producció a diverses cadenes.