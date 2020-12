Un Figueres-Peralada amb molts contrastos i que definirà objectius

Amb el parèntesi dels dos anys en què el Peralada va ser filial del Girona i va competir a Segona B, els derbis entre els verd-i-blancs i el Figueres s'han convertit en un clàssic dels últims temps. Els dos equips alt-empordanesos es tornen a veure les cares diumenge al migdia a Vilatenim per cloure un any esportiu que, curiosament, va començar amb el mateix partit (1-1). Un derbi que pot marcar el futur d'un Figueres al quali li està costant enlairar-se aquesta temporada i d'un Peralada que, en cas de sortir-ne reeixit, pot fer un pas de gegant important en les seves aspiracions. El partit serà ofert en directe per FCF TV.

Els de Javi Salamero confien que a la cinquena vagi la vençuda i puguin celebrar per fi la primera victòria de la temporada a Vilatenim. Els figuerencs intenten treure el cap de les posicions de perill però la manca de bons resultats com a locals frena l'escalada. De fet, en aquest 2020, la Unió tan sols ha guanyat un partit (la temporada passada contra el Banyoles 4-2, al febrer) dels 10 que ha jugat a casa.

Per la seva banda, el Peralada arribarà a la cita còmodament instal·lat a la part alta i amb la possibilitat d'acostar-se encara més al lideratge, perquè aquesta jornada s'enfronten primer i segon, Cerdanyola del Vallès i Sant Andreu. El bloc d'Albert Carbó són uns visitants temibles, amb tres victòries i només una derrota en quatre partits.