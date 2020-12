L'Spar Girona reforça el cos tècnic que dirigeix Alfred Julbe, i ho fa amb el retorn d'una històrica a Fontajau per fer tasques d'assistent. Laura Antoja ha obert la seva tercera etapa a l'Uni després d'haver-hi estat prèviament com a jugadora (2009-2011) i fent funcions a l'staff de delegada i fisioterapeuta el curs 2014/15, quan es va guanyar la primera lliga amb Roberto Íñiguez d'entrenador. Antoja va ser la base de les dues primeres temporades a l'elit, i el seu bon paper a Girona, on havia arribat procedent del Mann Filter, li va obrir la porta a fitxar pel Perfumerías Avenida, on es va retirar el 2013. Ara, amb 43 anys, arriba per integrar-se al cos tècnic d'Alfred Julbe, que seguirà comptant amb David Muñoz i Carla Jou també d'assistents, i amb Beti Orden (fisioterapeuta), Reduan Hamido (fisioterapeuta), Alex de la Vega (preparador físic) i Sílvia Treviño (doctora).

«Estic encantada de ser aquí de nou. És com casa meva. El pas de venir ha sigut una mica per aquest motiu. El club ha trucat a la meva porta i ha coincidit en un moment en què l'aventura m'encaixava en la meva vida. En tenia moltes ganes. Intento arribar aquí amb energies molt positives i amb ganes d'ajudar a cohesionar», va explicar ahir l'exjugadora, que ja ha començat a treballar a Fontajau en la seva nova tasca. L'exbase de Mataró té una àmplia experiència a la Lliga Femenina, on va jugar 15 temporades des del seu debut amb l'Universitari fins al comiat a Salamanca. A banda de la de l'Uni també va defensar les samarretes de l'Hospitalet, Cadí, UB Barça, Hondarribia i Rivas.

Feia temps, segons admetia el director esportiu Pere Puig, que des de Fontajau sospiraven pel retorn d'Antoja al club. «Estem molt contents, és un fitxatge que cada estiu havíem provat per tot el que ha significat aquí. Ens pot aportar moltes coses gràcies al seu coneixement i pel seu caràcter, que connecta molt bé amb les jugadores. Ve a fer un paper important, a aportar des del primer minut, i a fer un cop de mà en la part física juntament amb l'Álex de la Vega».

En tota la seva trajectòria de més de deu anys a l'elit l'Uni Girona ha tingut quatre grans bases (Antoja, Noemí Jordana, Núria Martínez i Laia Palau, aquesta darrera encara en actiu). Ella va ser la primera, la que va debutar a la màxima categoria el 2009 sota les ordres d'Anna Caula, i en un equip on hi havia, entre d'altres, Kiesha Brown, Georgina Bahí, Anna Carbó i Astou Traoré. En total va jugar 50 partits amb l'Uni, 26 el primer any i 24 la temporada següent, 2010/11. Més tard, l'exercici 2014/15, fent de delegada i fisio, va ser a l'staff de la primera lliga.