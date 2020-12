El Bordils tanca l'any amb una derrota a casa

Nou sotrac del Bordils al blanc-i-verd després de perdre contra el Lalín en el darrer partit de l'any. Els locals que han aguantat el ruixat ofensiu del Lalín i han anat a la mitja part amb un gol per sota en el marcador (14-15) han vist que a la segona meitat la diferència s'ampliava a cinc gols amb el 21-26. Amb això, els homes de Pau Campos han pogut aproximar-se per moments a l'electrònic però la seva tasca ha estat insuficient per capgirar l'electrònic o igualar-lo. Al final, derrota per 27-32 per tancar l'any.