El CN Banyoles fa un pioner cribratge entre els esportistes

Un centenar de persones, entre personal i esportistes, del CN Banyoles se sotmetran entre ahir i avui a un cribatge massiu per testar la propagació de la covid-19 a l'entitat. Es tracta d'una iniciativa pionera que impulsa la Generalitat a través dels departaments de Salut i Esports. L'objectiu central de les proves (tests ràpids d'antígens) és buscar possibles asimptomàtics entre el col·lectiu de gent sana de 16 a 30 anys que treballa o practica esport en alguns dels equips de l'entitat. «De moment prioritzem els jugadors de disciplines col·lectives sota sostre com el waterpolo o la natació, i també el nostre personal», explica el vicepresident Jordi Casanova.

La prova pilot es durà a terme en una desena d'entitats esportives de Catalunya que han estat escollides pel Govern català, i entre les quals també hi ha el GEiEG. Les analítiques s'aniran fent al llarg del proper mes. Segons Casanova disposaran de prop de mig miler de testos, i la idea és que també es puguin acabar fent a les persones que practiquen activitats dirigides, per exemple.

«L'objectiu és trobar asimptomàtics que facin us de les instal·lacions i veure quin nivell de virus hi ha als clubs», destaca el vicepresident del CN Banyoles. Les entitats esportives, que venen de batallar durament amb la Generalitat després d'un mes i mig de tancament forçós per l'enduriment de les mesures restrictives per la pandèmia, no s'han cansat de repetir que l'esport és una pràctica segura gràcies a les mesures de seguretat que s'han pres. En aquest sentit Casanova subratlla que «ens sorprendria molt que sortissin molts casos perquè la majoria de cribatges que s'han fet en clubs han reportat una escassa incidència».

Les analítiques que s'apliquen són, en aquest cas, tests ràpids d'antígens. En aquest cas van dirigits a esportistes de les seccions, tècnics i personal, principalment majors de 16 anys. Els grups escollits van ser citats ahir a partir de les quatre de la tarda i, avui es reprendrà el cribratge massiu a partir de les nou del matí. Més endavant es podrien repetir aquests cribratges en l'àmbit d'esportistes federats de l'entorn del club.

El CN Banyoles té uns 300 esportistes federats tot i que d'entrada no està previst que tots passin les proves. L'objectiu també és que si surt algun cas positiu estigui aïllat del seu grup/equip. Amb un rigorós pla de seguretat aplicat entre els esportistes, el personal i els usuaris de les instal·lacions, Jordi Casanova diu que també seria sorprenent que apareguessin més de dos infectats en un mateix equip. És important detectar possibles casos asimptomàtics i és per això que des del club es demana la màxima participació. En el cas de les seccions, els entrenadors s'han posat en contacte amb el seu grup per concretar el dia i l'horari del test. El club també va informar ahir que a partir del dilluns serà obligatori portar la mascareta sempre a l'interior de les instal·lacions per practicar qualsevol activitat esportiva excepte aquelles que són aquàtiques.