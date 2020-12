L'Osasuna espera l'Olot si els garrotxins eliminen el Poblense

Qui també tenia una orella posada al sorteig d'ahir a la seu de la Federació era l'Olot. El conjunt garrotxí és a l'espera de saber quan jugarà el partit de la primera eliminatòria de Copa al camp del Poblense però ja sap que si és capaç de superar els balears, a la segona ronda, rebria l'Osasuna al Municipal. Abans però caldrà guanyar a Sa Pobla en un partit que encara no té data. Mentre el conjunt illenc i l'Olot s'han posat d'acord per fer-ho el dimecres 30 a les 12 del migdia i així ho han tramès a la Federació Espanyola de Futbol mitjançant una carta, l'òrgan proposa que el partit es disputi el dia 27.

El fet que tant Poblense com Olot siguin de Segona B feia que el vencedor de l'eliminatòria quedés emparellat amb un equipde Primera o Segona A. Al final va ser l'Osasuna, actual cuer de la màxima categoria i que té a la seves files un vell conegut de l'afició garrotxina: Enric Gallego. El davanter barceloní, de 34 anys, va jugar 11 partits (cap gol) amb l'Olot a Segona B durant la primera part de la temporada 2014-15. Gallego va deixar l'equip garrotxí a l'hivern per fitxar pel Cornellà, on explotaria per fer un salt a la seva carrera que el duria a jugar amb l'Extremadura, amb qui va pujar i debutar a Segona A i, després amb l'Osca, el Getafe i l'Osasuna, tots tres a Primera Divisió. A més a més Gallego ha tastat l'Europa League amb el Getafe.

Abans de jugar el partit contra el Poblense, que no s'ha pogut disputar aquesta setmana per culpa de casos positius per covid-19 al conjunt balear, l'Olot se centra en la Lliga, on demà té una cita especial a Llagostera, en el derbi gironí, de la categoria.